Egész egyszerűen jó nézni, ahogy a színésznő felhőtlenül örül a nyárnak és a balatoni strandolásnak.

Mindez pedig az Instagramján látható, ahol az 53 éves Szulák Andrea remek formában, kicsattanó jókedvvel bulizgat vízbe ugrás előtt. De a hashtagekből megtudhatjuk azt is, hogy nemcsak a munkáját, de az életét is imádja a valóban mindig optimizmust sugárzó híresség – aki az alábbi minivideót azért egy “van baj!” felirattal, és sok mosolygó emojival is ellátta.

Van baj!!!😄😄😄#jatekszin #vendégjáték #lovemyjob #csapatepites #lovemylife Szulak Andrea (@szulakandrea) által megosztott bejegyzés, 2017. Júl 8., 09:03 PDT