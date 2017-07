Te jó ég, 25 év telt el a Melrose Place első része óta!

Belegondolni is durva, milyen könnyen reppen el negyed évszázad. Az ember az egyik pillanatban még az anyukáját kéri, hogy vegye fel neki VHS-re a következő részt, mert aznap nem tudja megnézni, a másikban meg már a 25. évfordulóra csodálkozik rá. 1992. július 8-án vetítették le a kultikus, fiataloknak szóló sorozat, a Melrose Place első részét.

Egy darabig itt leszünk, mert ezt a medencét ki kell fizetnünk

A Melrose Place Magyarországon talán még népszerűbb is volt, mint a tinisorozat, melynek spin offjaként kelt saját életre. Az említett tinisorozat természetesen a Beverly Hills, 90210, melynek alkotóját, a legendás Darren Start a sorozatot vetítő Fox csatorna egyre jobban nyomasztotta, hogy találjon ki még egy ugyanilyen sikeres produkciót. 1992-t írtunk ekkor, és a sorozat nézettsége épp az egekben volt. De Star nem akart még egy gimis sorozatot, helyette inkább saját emlékei nyomán megálmodta a Melrose Place-t. A Melrose Place egy tényleg létező hely Los Angelesben, az már más kérdés, hogy a külső felvételeket nem ott készítették, hanem egy El Pueblo Apartments nevű, nyolclakásos lakóépületnél, ami szintén Los Angeles-ben van. Ott most is szokás fotózkodni, de nem a medencénél. Az ugyanis épített díszlet volt, erről Grant Show (Jake), a Melrose Place ügyeletes jópasija mesélt, aki pár hónappal korábban még az anyasorozat, a Beverly Hills, 90210 néhány epizódjában szerepelt.

Azt soha nem fogom elfelejteni, amikor először besétáltam a díszletek közé, és azt láttam, hogy ástak egy medencét a közepébe. Arra gondoltam, ‘Egy ideig biztosan itt leszünk. Ezt a medencét ki kell fizetnünk.’

Fiatalok, tele álmokkal

A Melrose Place-t a saját, felnőtt életükbe épp csak belekezdő fiatalokkal töltötték fel. Persze elég bárgyú volt az alaptörténet és a karakterek is, mégis működött, főleg miután megérkezett a sorozatba a ravasz Amanda, azaz Heather Locklear. Klisékkel dolgoztak a hollywoodi csillámporral beszórt Szomszédokban, volt egy házaspár a földszinten, a férfi orvos, a nő feltörekvő divattervező, aztán volt a már említett kötelező szívtipró rosszfiú, meg persze egy tehetséges, vadóc lány, aki körbefotózza a világot, aztán valahogy mégis ott ragad Los Angeles-ben, meg persze csábító nők, satöbbi, és persze ahogy laposodott a sorozat, úgy forgatták ki szerencsétlen karakterüket a józan eszükből.

Főleg a nők jártak pórul, előbb-utóbb mindegyikből pszichopatát vagy alkoholistát csináltak, csak hogy menjen tovább a sorozat.

És ment is.

Mindenki mindenkivel

A Melrose Place-ben nagyon fontosak voltak a párkapcsolatok, tulajdonképpen minden történés csak keret volt ezekhez. A sorozatban megtörtént minden megcsalásos szörnyűség, ami egy baráti társaságon belül megtörténet, a végén már tényleg járt mindenki mindenkivel, a rendes orvosból gonosz szörnyeteg lett, egyedül Amandára lehetett számítani, aki stabilan hozta a valahol mélyen azért jó, de rendkívül manipulatív főnökasszonyt. A vicces egyébként az, hogy

a való életben épp úgy kavartak összevissza egymással, mint a sorozatban.

Nehéz lesz követni: Courtney Thorne-Smith (Allison Parker) és Andrew Shue (Billy Campbell) a nézők kedvenc cukijai voltak, és bár a sorozatban sokáig kellett várni, hogy a lakótársak végre összejöjjenek, a valóságban már a forgatás legelején elkezdtek járni. Aztán Thorne-Smith már inkább Grant Show-val (Jake) kavart, aki viszont járt Laura Leightonnal (Sydney), aki végül 1998-ban összeházasodott a sorozat meleg karakterét alakító Doug Savanttal (Matt Fielding). Voltak nagy szakítások is: a műsor kezdetén Josie Bissett (Jane Mancini) és Rob Estes (Kyle McBride) friss házasok voltak, 13 évvel később döntöttek a válás mellett, a Melrose Place legmenőbb párosa, Heather Locklear (Amanda Woodward) és Jack Wagner (Dr. Peter Burns) pedig lefújták az eljegyzésüket.

Feketéket inkább ne, a fehér fiú lehet meleg, csak ne csókolózzon

A Melrose Place alkotóit az első évad után távozó Vanessa Williams (ő játszotta a táncos/aerobik-oktató Rhonda Blairt) azzal vádolta meg, hogy karakterét csak azért írták ki a sorozatból, mert nem volt kedvük energiát feccölni abba, hogy kicsit jobban beleássák magukat az afroamerikai kultúrába. A színésznő azt nyilatkozta, szerinte nem volt kedvük felvenni egy fekete írót, és az ő véleményét sem kérték ki soha, egyszerűen a második évadra már nem kérték fel. Matt Fielding (Doug Savant) meleg férfit játszott, ami akkoriban még viszonylag merész húzásnak számított a csatorna részéről, de abba már nem mentek bele, hogy legyen csókolózós jelenete.

A vég elkerülhetetlen volt

Hét évad után végül az alkotók is belátták, hogy bármelyik karakterből csinálnak csalót, tolvajt, alkoholistát vagy robbantgató futóbolondot, a show-t lassan muszáj lesz befejezni. Az ok roppant egyszerű volt: épeszű néző már nem hitte volna el, hogy mégis miért maradnak ezek az emberek egy házban, az apró lakásaikban, miközben az életük már rég más fordulatot vett, a többség bőven elég jól keresett ahhoz, hogy megengedhessen magának egy nagyobb lakást, így ha nehezen is, de végül meghozták a döntést, és lezárták a hollywoodi történetet. Az utolsó epizódot 1999. május 24-én vetítették.