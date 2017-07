Kiderült, hová tűnt Pokrivtsák Mónika

Meri, vagy nem meri? – tette fel a kérdést az ikonikus telefonálós játékban számtalanszor még a neve miatt is parodizált tévés, aki tulajdonképpen az RTL Klub indulásával együtt vette be magát a köztudatba, és évekig szinte elválaszthatatlan is volt a csatornától.

A Fókuszban most sok év után újra látni lehetett Pokrivtsák Mónikát, akin nemhogy nem fog az idő, de az egykori műsorvezető jobb formában van, mint valaha.

Az éppen Magyarországon családlátogatáson lévő extévés boldogan mesélt amerikai életéről, és arról, hogy üzletember férjével együtt éppen a közelmúltban költöztek át a keleti partra, ahol az eddigi pubvezetés helyett hamarosan újra egyetemre fog járni, és bár a tévézés picit hiányzik neki, leginkább mégis azt sajnálja, hogy itthon élő rokonaival leginkább csak a monitoron keresztül tudja tartani a kapcsolatot.