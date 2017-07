Ashton Kutcher már Budapesten van, a Mammutban fotózták

A 444.hu egyik olvasója szúrta ki Ashton Kutchert, ahogyan a Mammutban vásárol egy gyermekkel és egy fiatal nővel, aki valószínűleg az asszisztense. Fotó is készült róluk, ahogyan a Sparban válogattak a müzlik között.

Egyébként már április óta lehetett tudni, hogy egy filmforgatás miatt Mila Kunis Magyarországra jön a nyár közepén, és állítólag szeptemberig itt is marad. Arról is szó volt, hogy valószínűleg elkíséri majd férje, Ashton Kutcher és gyermekeik is, köztük a csupán fél éves kisfiuk. Azonban csak most derült ki, hogy már meg is érkeztek hozzánk.

Kunis egyébként valószínűleg a ‘Bad Moms Christmas’ című amerikai filmet forgatja Budapesten.