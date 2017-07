Nem találnád ki, hogy mennyi kávét döntöttek megukba a Jóbarátok

Immár 13 éve, hogy befejeződött minden idők egyik (ha nem a) legnépszerűbb szitkomja, a Jóbarátok (Friends), amelyről ettől függetlenül mind a mai napig “derülnek ki” érdekességek.

Hála a sorozat rejtelmei fáradhatatlanul kutató (értsd: a részeket rendszeresen újranéző) rajongók egyikének, immár azt is megtudhatjuk, hogy az 1994-2004 között lement tíz évad során pontosan mennyi kávét fogyasztottak el Chandlerék törzshelyükön, a Central Perkben. A nevezett Jóbarátok-fan: bizonyos Kit Lovelace a Twitteren tette közzé kutatásai adatait, amely a szereplők kávéfogyasztását összegzi.

Miként az a grafikonon is látható, a sorozat 236 epizódja során toronymagasan Phoebe (Lisa Kudrow) itta meg a legtöbb kávét: szám szerint 227 bögrével pusztított el. Ez márpedig csaknem százzal több, mint a legkevesebbet magába döntő Rachel (Jennifer Aniston) teljesítménye (138 bögre).

Digging through old stuff, just found my results from the time I went through all 236 episodes of Friends to see how much coffee they drank. pic.twitter.com/4Kg7QO0mA6

— Kit Lovelace (@kitlovelace) June 27, 2017