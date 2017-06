Így emlékezik meg özvegye a 8 éve elhunyt Bujtorról

Már 8 éve, hogy nincs köztünk a Bud Spencert is szinkronizáló kiváló színész és rendező, Bujtor István. Felesége, Bujtor Judit azóta ápolja a neves színész emlékét, pénteken pedig emlékestet rendez a számára Tihanyban.

“A róla elnevezett szabadtéri színházban találkozhatnak Istvánnal mindazok, akik szerették, illetve szeretik ma is. Hetvenöt éves lenne, ezt szeretném méltón megünnepelni Tihanyban, amelyet annyira szeretett, ez egyben színházi szezonunk megnyitó is lesz. Az éltet, hogy ápolhatom István emlékeit. Sokáig nem tudtam hozzányúlni emléktárgyaihoz vagy fotóihoz, szinte minden úgy van a lakásban, ahogy hagyta. A filmjeibe is csak nehéz szívvel tudok belepillantani”