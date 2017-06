Amikor nem érted, miért néz hülyének a fél Volt Fesztivál

A Snapchat nagy találmányát, a Spectacles-t a hét elején már teszteltük, és akkor azt találtuk mondani, hogy ez a 46 ezres kamerás szemüveg a fesztiválok elengedhetetlen kelléke. A nullkezes videózásé a jövő, és különben is, mi lehetne menőbb annál, minthogy éjjel is napszemüvegben bulizik az ember?! A Spectacles-t egyelőre Magyarországon nem lehet kapni, de legközelebb Bécsben elérhető három színben is 150 euróért.

A tudománya nem sok, igazából csak annyi, hogy 10, 20 és 30 másodperces videókat készít. Igazából telefonon, azon belül is Snapchaten mutat a dolog, mert 115 fokos, nagylátószögű körképet rögzít a kamera, és

úgy forgathatjuk a mobilunkat, hogy a kimaradt sarkokat is megnézhessük.

Ennyit a tudnivalókról, az első teszt után a Volt fesztiválon dobtuk be a Spectacles-t a mély vízbe, hogy lássuk, mennyire hasznos, hogy egy gombnyomás kell a videóhoz. A Snapchates napszemüveget tulajdonképpen egy lebutított GoPro. De utóbbinak annyi az előnye a jobb képminőség mellett, hogy mindenkinek világos, hogy te itt most kamerázol, elvégre a homlokod kellős közepéből nő ki az eszköz.

Ezzel szemben a Spectacles-ről a többség nem szúrja ki, hogy felvétel készül, így ha ismeretleneket, tegyük fel a Volton a tömeget akarom videózni, akkor kapok jó pár furcsa tekintetet, hogy mégis miért mászok az idegenek arcába.

Nem árt feltűnés nélkül ólálkodni a fesztiválon, és észrevétlenül megnyomni a szemüveg bal szárán lévő gombot. Ha meg szerencsénk van, kiszúrják, és legalább nem néznek minket totál hülyének.

A kedd esti Link Park-koncertet már kiveséztük, a többség nem volt elájulva tőle, viszont a tömegben azért sokan elfelejtették az új albumokat, és a Backstreet Boys-os hangulatot. Ennyire lelkesen énekelték a Breaking the Habitot.

Arról mondjuk muszáj beszélnünk, mennyire fölösleges az egész Spectacles, ha a minőséget nézzük.

Elvileg wifivel az összes felvételt letölthetjük HD-ben. De minek?

Még egy tisztességes felvételt se tudtunk készíteni a méltán híres, Linkin Park afterről, ahol a Crazy Town Butterfly-jától Bon Jovi It’s My Life-jáig volt minden. Szerette a közönség? Igen. Értjük? Nem.

Ahogy már írtunk, megnyomhatjuk többször is a Spectacles gombját, és akkor 30 másodperces videókat is felvehetünk, de szórakozzon azzal valaki más, hogy később összefűzi őket. Elvileg itt kérem szépen minden HD, még ez az pár is. Akár közelebb is mehettem volna, úgyse bukom le, hogy veszem a csókot, maximum csak félkegyelműnek néznek, aki visszafoghatatlan vágyat érez, hogy bámulja mások magánéletét.

Kövessen minket Snapchaten is huszonnegy néven, ott leszünk a legtöbb fesztiválon, és vagy szemüveggel, vagy anélkül mutatjuk, mi történik! Felkészül: a Balaton Sound.