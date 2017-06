Nem fullasztó a tízezres a tömeg a Linkin Park előtt

Bár hétfőn már a Petőfi díjátadóval elkezdődött a soproni Volt fesztivál, igazán csak kedden érkezett meg a tömeg. Az esti Linkin Parkra mintegy 45 ezer fesztiválozót vár a Volt, és azt kell mondjuk, hogy ebből alig éreztünk valamit a délutáni órákban. A Volt a méretéhez és a népszerűségéhez képest egy élhető fesztivál, amit leginkább a 20-as, maximum a 30-as korosztály keres.

A Linkin Park a fesztivál húzó neve, – elvégre évek óta a voltos kívánságlista elején szerepelt a zenekar – és egyből azt vártuk, hogy a bejáratnál érezni a több tízezres tömeget, főleg a szigetes fesztiválokon bevezett igazolványos rendszer miatt számítottunk kígyózó sorokra. A jegy kiváltása után a bejáratnál minden karszalagot lecsippantanak, és ellenőrzik, hogy a belépő tulajdonosa megy-e be. Lehet, hogy túl korán jöttünk, vagy a masszív Linkin Parkos rajongótábor csövezik reggel óta a nagyszínap előtt,

mindenesetre öt-hat főn kívül nem állt több a beengedésnél délután 5 körül, és bent is legalább ennyire kellemesen oszlik el a tömeg.

Mint minden szigetes fesztiválon, úgy a Volton is megvan az a hátrány, vagy egyeseknek előny – készpénz híján az ember kevesebbet költ el az ember a kártyájáról –, hogy a fesztivál területén festipay-jel, vagy pay passos kártyával fizethetünk. Igazából tök mindegy, hogy hol veszi meg az ember a Sopronit, a vodkaszódát, vagy a rozé vicét, ugyanannyit fizet.

A dobozos sör 640 forint, a csapolt Soproni 520 forint. És mint minden fesztiválon Orfűn kívül a fröccsösök járnak a legrosszabbul. A bor decije egységesen 450 forintba kerül, ami azt jelenti, hogy egy vice házmester 1100-ra jön ki.

Mondjuk még sosem jutott eszembe pezsgőzni egy fesztiválon, és nem is jöttek szembe egyik nyáron se a pezsgős standok, a Volton nem messze a nagyszínpadtól kapni egy gyanúsnak tűnő, de elvileg orosz pezsgőt. Decije 390, az üveg pedig 2190 forintba kerül. Egy szóval szokásos fesztiváli árak, nem úszol meg egy estét sem 5 ezer forint alatt. Aki nem olyan lusta, mint mi, megéri egy túrát tenni a bejáraton kívül is. Az árak sokkal barátságosabbak, kaptunk vodkaszódát 400-ért, és még citrom is járt hozzá.

A vécék, toitoi-ok egyelőre tiszták – fiúk előnyben. A por több mint elviselhető, ugyanakkor mindig felmerül, hogy az óriási serpenyőkben kirakott kajáldáknál mennyi por száll az ételbe. Mondjuk ilyenkor tök mindegy. A domb tetején bármit megeszik az ember, és örül is neki.

A Volton körbesétálva leginkább tényleg fiatalokat láttunk, abszolút egy huszonévesekkel teli fesztiválról van szó. Arra pedig már vállat se vonunk, hogy az eseményen a Diákhitel sátort éri Tibi Atya, egy kicsivel arrébb pedig ott a Fina színpad.

A fesztivál még szombat estig tart, az Imagine Dragons lesz az utolsó nagy fellépő.





Fotó: 24.hu / Bielik István