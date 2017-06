Fiatalok támadták meg a brit tehetségkutatógyőztes Susan Boyle-t

A mukanélküliből énekesnővé váló Susan Boyle 2009-ben nyerte meg a Britain’s Got Talent tehetségkutatóját és habár azóta mindenki ismeri a nevét, az 56 éves Asperger szindrómás asszony nem éli a világsztárok életét. Még mindig abban a skóciai házban él, mint korábban, amit most elhagyni sem mer, ugyanis a napokban több támadás is érte – írja a DailyMail.

Egy 10-15 fős fiatalkorúakból álló banda – többségük 16-18 éves fiú – először kövekkel dobálta meg azt a buszt, amivel az énekesnő haza akart jutni, majd egy másik alkalommal papírfecniket gyújtottak meg és azt próbálták Boyle arcába vágni, miközben “ocsmány vén ku…-nak” nevezték és ordibáltak vele.

A sztár sajtósai azt mondják, az énekesnőt annyira megviselte a dolog, hogy azt fontolgatják, a rendőrséghez fordulnak. Az agresszív fiataloknak egyébként nem a híresség az első áldozata, a helyiek elmondása szerint mindig kipécéznek valakit, akit a legsebezhetőbbnek látnak, aztán megtámadják.