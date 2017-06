Bayer Friderika: Úgy küldtek ki az Eurovízióra, hogy csak meg ne nyerjem

Az Eurovíziós Dalfesztivál eddigi magyar indulói közül szép sikereket értek el néhányan. Idén Pápai Joci a nyolcadik helyen végzett, korábban Kállay Saunders András az ötödik helyet, ByeAlex a tizediket, Rúzsa Magdolna pedig a kilencedik helyet szerezte meg. Minden idők legjobb helyezését azonban 1994-ben érte el Magyarország, amikor Bayer Friderika a Hogyan mondjam el vétkeimet? című dalával állt a színpadra.

Hiába a siker, az énekesnő ma már nem szereti énkelni ezt a dalt. Nem olyan rég, egy alapítványán rendezvényén ugyan előadta a közönség kedvéért, de ő maga legszívesebben hanyagolná.

Ez egy nagyon nehéz szövegű, komoly dal, szinte lélekmarcangoló. Még csak nem is eurovíziós dal, de az nem is baj, általában azt vesszük észre, hogy nem a versenyre készült esztrád egyendalok a díjazottak. Mi is akkor, ’94-ben ezzel akartunk egyediek lenni. De ma már más életem van, sokkal vidámabb, nehéz most ezzel a régi dallal azonosulnom