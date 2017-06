Elhiszi bárki, hogy Weisz Fanni ekkora adag kaját be tud termelni?

A modell most nem bikinis fotón villogtatta tökéletes alakját, rendhagyóan arról posztolt, hogy mit ebédelt. Egy akkora szelet rántott húst kapott maga elé, ami nagyobb volt a fejénél – megközelítőleg a súlyuk is hasonló lehet – és akkor még nem is beszéltünk a köretként felszolgált krumplimennyiségről.

Imádlak rántotthusi!

– írta Weisz Fanni a fotó mellé, amin épp hatalmas mosollyal próbál beleharapni az ételbe.

Ha azon még túl is jutunk, hogy a modell ehhez hasonló fogások után is ilyen vékony tud maradni, akkor is gyanút fogunk, ahogy a kommentelők zöme is: hogy Weisz vajon képes-e megbirkózni egyedül ezzel az adaggal.

Imádlak rántotthusi! ❤️😂🙈 #mutimiteszel #mindigtudnamenni Weisz Fanni (@realweiszfanni) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 24., 02:08 PDT