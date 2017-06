Trump kivégzése: bocsánatot kért Johnny Depp

Mint megírtuk, Johnny Depp a Glastonbury fesztiválon viccelődött Donald Trump kivégzésével.

“Mikor volt az utolsó alkalom, hogy egy színész meggyilkolt egy elnököt?” – tette fel a költői kérdést. Depp később hozzátette, hogy ő igazából nem is színész, hanem megélhetési hazudozó, illetve arról is beszélt, hogy Trumpnak segítségre van szüksége, és van egy csomó csodálatosan sötét hely, ahová elmehetne az amerikai elnök. A kisebb botrányt okozó kijelentésre a Fehér Ház is reagált.

Depp azóta már jóval szerényebbre vette a figurát. Bocsánatot is kért, amiért Trump meggyilkolásával viccelődött.

“Elnézést kérek Elnök úr, rossz vicc volt. Nem úgy sült el, ahogy terveztem, nem akartam ártani senkinek. Lenyűgözni akartam az embereket, nem megbántani”

– mondta Johnny Depp a Variety-nek.