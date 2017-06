Ő az RTL Reggeli új műsorvezetője

Mint megírtuk, kedden reggel új műsorvezető mutatkozik be a Reggeliben. Az RTL Klub új arcát elvileg csak holnap tervezték bemutatni, de idő előtt kiszivárgott a neve.

A Bors információi szerint Fehér Tibor lesz a Reggeli új házigazdája. A 29 éves mátészalkai férfi a diploma óta a Nemzeti Színház tagja, ahol sok darabban, számos főszerepet játszik.

Bemutatkozása szerint Fehér focistának készült, de mindig is szerette a verseket és az irodalmat. Egy gimnáziumi kirándulás alkalmával döntötte el, hogy színész lesz. Azóta számos nagy szerepben feltűnt, jelenleg nyolc darabban játszik a Nemzetiben, sőt szinkronizál is. 2016-ban Junior Prima Díjat is kapott.