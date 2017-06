Brazil hároméves rajong a 24.hu képregényrajzolójának metálklipjéért

Pedro naponta harmincszor megnézi a Ten Thousand Ways to Die-t.

Amellett, hogy a 24.hu képregényeit köszönhetjük neki, metálzenekaroknak is készített már animációs videoklipeket Gróf Balázs – legutóbb az amerikai Obituary Ten Thousand Ways to Die című dalához rajzolt.

A pécsi grafikus most nem mindennapi rajongóra talált: a Facebook-oldalán osztotta meg azt a videót, amin egy hároméves brazil kisfiú, Pedro kommentálja lelkesen a klipet. A büszke apa, Paulo megírta: gyermeke naponta harmincszor nézi meg a Ten Thousand Ways to Die-t, de az Obituary Violence című dalát is imádja, amihez szintén Gróf Balázs készített klipet. Amúgy imádja a zombis és csontvázas dolgokat.