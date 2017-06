Sarka Kata és Rogán Cecília szépségversenyén elhangzott, hogy a nőket azért erőszakolják meg, mert nem elég körültekintőek

Írtuk, hogy ezekben a percekben is zajlik az a szépségverseny, mely korábban Hajdú Péter felesége, Sarka Kata legfontosabb projektje volt. Azóta picit változott a helyzet, Sarka Kata sokkal messzebb került férjétől, és sokkal közelebb került a propagandamédiához, olyannyira, hogy a korábban csak zsűritagként közreműködő Rogán Cecília már társtulajdonosként vesz részt a Magyarország Szépe választáson. Ezen a versenyen szokás, hogy miniriportokat készítenek a versenyzőkkel. Az is szomorú, hogy valaki ilyet mond, de ez adásba is került, mutatjuk.

küzdeni szeretnék a nemi erőszak ellen, hiszen úgy gondolom, a nők nem elég körültekintőek a különböző veszélyekre.