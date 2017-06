Bréking! Hódi Pamela és Berki Krisztián lefújták az esküvőjüket

Furcsa látni, hogy Berki Krisztián is egy érző emberi lény - videó!

Nem ez az első alkalom, hogy a két celeb össze akarja kötni az életét. Évekkel ezelőtt az Édes Élet kamerái előtt terveztek esküvőt, amiből végül semmi sem lett. Most azonban úgy tűnt, hogy Berki Krisztián és Hódi Pamela komolyan gondolják a közös életet. A műsorvezető megejtette a romantikus lánykérést, majd kitűzték a dátumot és megkezdődött a szervezés.

Minderről folyamatosan beszámoltak a nyilvánosság előtt, miközben arról beszéltek, hogy mennyire szeretik egymást. Aztán egy hete Hódi Pamela bedobta a bombát és a Mokka élő kapcsolásában arra célozgatott, hogy habár az esküvő időpontja elég közel van, még egyáltalán nem biztos, hogy eljutnak az oltárig.

Most pedig már hivatalos. A pár közösségi oldalán jelentette be, hogy lefújták az eseményt, aminek okairől egyelőre nem szeretnének nyilatkozni. Azt azonban hozzátették továbbra is együtt élnek és közösen nevelik kislányukat.

Szeretnénk megelőzni a találgatásokat, és bejelenteni nektek, hogy Krisztiánnal közösen úgy döntöttünk nem tartjuk meg a július 1. kitűzött esküvőnket. Továbbra is együtt élünk és együtt neveljük kislányunkat Natit

– írta Hódi.