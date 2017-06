A Barátok Közt Hannája egy hónap után összeköltözött pasijával

Az RTL Klub sorozatából egy időre biztosan búcsúzó Nyári Diána már kilenc hónapja van együtt szerelmével, az MTVA sportriporterével, Kovács Dániellel. A pár kapcsolata hamar szintet lépett, hiszen egy hónap ismerkedés után úgy döntöttek, hogy összeköltöznek. Igaz, emiatt a színésznő korábbi lakótársának Kiss Ramónának mennie kellett.

Dani a munkája miatt sokat utazik, a sorozatban én is sokat dolgozom, így gyakorlatilag már az első pillanattól fogva szinte csak az éjszakákat tudtuk együtt tölteni. Ezért igazán kár volt két lakást fenntartani, így aztán egy hónap után úgy döntöttünk, hogy valóságosan is összeköltözünk. Amikor összejöttünk, még Kiss Ramival laktam együtt, de ez már akkor is átmeneti állapot volt, így hamar kettőnké lett a lakás