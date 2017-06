Meghalt John Avildsen, a Rocky rendezője

A Rocky és a Karate kölyök rendezője 81 éves korában elhunyt. John Avildsent a hasnyálmirigyrák győzte le, egy Los Angeles-i kórházban, amiről fia, Anthony Avildsen tájékoztatta a nyilvánosságot.

A rendező legnagyobb sikere a Rocky című mozi volt, amiért Oscar-díjat is kapott. A film megkapta a legjobb filmért és vágásért járó szobrocskát is és további hét jelölést gyűjtött be.

Avildsen haláláról Sylvester Stallone is megemlékezett egy régi fotóval.

A nagyszerű rendező, John. G. Avildsen, aki Oscar-díjat kapott a Rocky rendezéséért. Nyugodj békében. Biztos vagyok benne, hogy a mennyországban is folytatod

– írta közösségi oldalán a színész.