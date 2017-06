Király Viktor 4 hónapos unokaöccsénél semmi nem lehet cukibb – videó!

Végre Király Viktor is ölbe merte venni az újszülöttet - cuki fotó!

Az énekes ikertestvérének, Király Bennek február közepén született meg első gyermeke, aki a Kai nevet kapta. A kisfiúért természetesen oda meg vissza van a család, amit teljesen meg is értünk a róla készült felvételeket elnézve.

Király Viktor, aki eleinte alig merte a karjaiba venni a csecsemőt, most egy nagyon édes videót osztott meg testvéréről és unokaöccséről. A napi cukiságadagot megkapva pedig az is kiderül, hogy a kicsi milyen nagyot nőtt, ahogyan az is tagadhatatlan, hogy Ben igazi jófej apuka.