Grilltrükkök – ahogy a profik csinálják! (X)

Grillezni bárki tud, de az elkészült étel akkor lesz a legfinomabb, ha betartasz néhány aranyszabályt. Elmúlik a tavasz, beköszönt a nyár, minden kertben, teraszon a grillhús illata száll!

Mik azok a tippek, amik 40 fokban, a szabadtéri sütögetés alkalmával nélkülözhetetlenek? Csináld úgy, ahogy a legnagyobb séfek teszik:

1. Fontos, hogy megfelelő eszközökkel dolgozz, így nem csak a sütés könnyebb, hanem a végeredmény is finomabb lesz, még a kezdő grillező sem tud hibázni.

Tuti tipp: most Jamie Oliver minőségi grill- és tálaló eszközeinek teljes sorát szerezheted be akár 77% kedvezménnyel a COOP üzleteiben!

2. Minden grillezés előtt tisztítsd meg a grillrácsot. A Jamie Oliver által tervezett grillkefe speciálisan kiképzett, hajlított fejének köszönhetően gyorsan és könnyedén képes eltávolítani a grillre ragadt szennyeződéseket.

3. A faszén meggyújtástól számítva kb. 25-30 perc múlva – amikor már fehéres hamu borítja a széndarabokat – lesz megfelelő a parázs a sütéshez.

4. Grillezz zöldséget köretnek, de ezt mindig elsőnek tedd a grillsütőre, mert néhány zöldségnek hosszabb sütési idő kell, mint a húsnak.

5. Letapadás ellen a grillezendő ételeket kend be olajjal, a grillrácsot nem szükséges. Apróbb zöldségek, falatkák grillezéséhez használj tapadásmentes bevonatú grill tálcát! Jamie speciális grill tálcájával könnyedén grillezhetsz zöldséget, sőt halat és garnélát is.

6. Ha igazán finom, szaftos húst szeretnél, akkor grillezés közben ne szúrd meg a húst, mert kifolyik belőle a húslé és kiszáradhat. Jamie grillcsipeszével egyszerű és kényelmes az ételek forgatása!

7. A hús és a hal puhább, omlósabb, ízletesebb lesz, ha pácolod. A friss alapanyag kulcsfontosságú, válaszd a COOP üzleteket, ahol bízhatsz az alapanyagok minőségében.

8. Tilos sózni amikor pácolsz, mert a hús elveszíti nedvességét.

9. Csínján bánj a pác mennyiségével, ha túlzásba viszed, megéghet a húsok külseje.

10. Élelmiszerbiztonsági szempontból fontos a megfelelő hőmérséklet, csirkének és sertésnek magasabb hőfok kell, mint a marhának.

11. A szárnyas- illetve sertéshúsokkal szemben a marhát nem kell teljesen átsütni.

12. És persze mindig figyelj az ízléses tálalásra, amiben Jamie tányér szettje és steak evőeszközei nagy segítségedre lehetnek.

13. Jó étvágyat!