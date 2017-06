Friderikusznak esze ágában sincs visszamenni a TV2-höz

Már tavaly nyáron is azt pletykálták, hogy Andy Vajna azon dolgozik, hogy visszacsábítsa a TV2-höz Friderikusz Sándort. Hétfő reggel a Bors pedig arról írt, hogy a csatorna már építi is az Összezárva Friderikusszal díszletét.

Most azonban úgy tűnik, hogy mindennek semmi alapja nincs. A műsorvezető sajtósa a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy csupán újabb pletykáról van szó, ráadásul Friderikusz nincs is jelenleg az országban, de a csatornát továbbra is vállalhatatlannak tartja.

A változatlan körülmények kizárják az oda való visszatérést

– nyilatkozta a tévés munkatársa.