Szellem üldözte el egy házból Vajna Tímeát

Azt ugye tudjuk, hogy Vajna Tímea azért utazott az Egyesült Államokba, hogy angolt és színészmesterséget tanuljon. No, meg hogy megkapja az állampolgárságot. Eközben Andy Vajna egy közeli barátjának villájában húzta meg magát, ahol azonban a szíves vendéglátás ellenére sem maradt sokáig. Sőt, mondhatni hirtelen távozott – írja a Bors.

Andy Vajna felesége elismerte azt is, akcentusa lett az utóbbi időben.

A lapnak azt mondta, már az első napokban rettenetesen félt. Senkit nem ismert, senkivel nem tudott beszélni, ráadásul a háznak nagyon rossz energiái voltak. És ami a legrémisztőbb, minden éjszaka egy idős női hang ismételgette:

Come to me!