Sebestyén Ági: Alkalmazkodó vagyok, velem bárhol meg lehet jelenni

Pumped Gabo csajánál járt a Story Extra stábja, akik villámkérdéseket tettek fel a szőkeségnek. A “DJ” egy alig valamit takaró, hatalmasnál is nagyobb kivágással rendelekező felsőben fogadta az RTL-es csapatot.

Pumped Gabo Ágija olyan Dj, aki csak pumpál a pult mögött A Pumpedék új részében új oldaláról ismerhettük meg Ágit. Elindította a Dj-karrierjét. Dj FLower, azaz Vokság Virág félhet.

A rövid riportból aztán nemcsak azt a hiánypótló információt tudhattuk meg, hogy Sebestyén Ági imád porszívózni, miközben a legutáltabb házimunkája is épp a porszívózás (???), de a korábban gyúrós pasiját folyton püfölő, verbálisan és fizikailag egyaránt bántalmazó, hisztáriás rohamokat a kamerák előtt többször is produkáló lányról az is kiderült, mit gondol arról, hogy mivel is tudja megfogni a férfiakat.

“Hát a külsőmmel egyrészt, de igazából nagyon alkalmazkodó csajszi vagyok, és mindenhol meg lehet velem jelenni; és szerintem az fontos egy pasinak” – mondta el a celeblány, aki kedvenc testrészének a “popsiját” nevezte meg, és sajnálkozott egy sort azon, hogy műtétje előtt egyáltalán semekkora melle nem volt.

Az agysejtpuszító, de mellesleg elég látványos videót az alábbiakban lehet megtekinteni.