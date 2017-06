Nem akarod látni a Travoltaként ugráló Pachmann Pétert

Nagyon nagy az igyekezet, hogy a Mokka nagyjából teljesen átalakult stábja olyan imidzset alakítson ki magáról,

mintha egy nagy, bolondos, vidám csapat lenne.

Ez persze nem könnyű, ha Pachmann Péter a rendes riporteri létezés látszatát is teljesen levetkőzi közben – ilyen gondja Istenes Lászlónak nincs, ő az első perctől bizonyította totális szervilizmusát. (Reméljük, a produkcióhoz viselt kihívó ruhák miatt azért nem akadt ki annyira, mint amikor megtudta, hogy Weisz Fanni egyedül mászkált hajnalban az utcán.)

Na de térjünk végre a lényegre!

A Mokka két műsorvezetője, Mádai Viviven és Pachmann Péter péntek reggel meglepetéssel készültek, és előadták a Grease We Go Together című dalát. Biztos azért, mert már mindketten szerepeltek a Nagy Duettben, vagy tényleg, ki tudja, miért, mindegy is. Aki ezt a videót megnézi, magára vessen, hosszú percekig szégyelli majd magát az elkövetők helyett, de persze nem is akarnánk senkit se rávenni ilyesmire, úgyhogy néhány coubban összefoglaltuk a lényeget.