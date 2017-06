Musical készül Cher életéről

Ami eddig csak pletyka volt, most valósággá válik: a Broadwayen mutatják be 2018-ban a díva életéről szóló musicalt, ezt maga Cher jelentette be Twitterén.

Just got off phone w/Writer & Director of musical. There Will 🐝 performance in THEATRE WITH ACTORS,DANCERS,SINGERS‼️

IT’ll 🐝ON BROADWAY 2018

— Cher (@cher) June 7, 2017