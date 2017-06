Hajdú Pétert leigazolta egy strandfoci csapat

A műsorvezető életében mostanában sok az újdonság. Néhány hónapja új barátnője van, akivel gyakran el is dicsekszik fotók formájában, szerzett magának egy saját kutyát, amivel gyerekei szemében is népszerűbbé válik, most pedig úgy tűnik, hivatalosan is sportolót csinált magából.

Hajdú Péter a közösségi oldalán újságolta el, hogy igazolta őt a Bodon Péter FC az NB1-es strandlabdarúgó csapatába. Lefotózott versenyengedélyéből kiderül, hogy szeptember végéig játszhat, valamint az, hogy a második keresztneve a József.

Irány az NB1

– írta Hajdú, aki posztját a #nemviccelek #ezmostkomoly hashtagekkel is megerősítette.