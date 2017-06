Megvannak A Nagy Duett győztesei

Elérkezett a TV2 zenés show-jának idei utolsó adása, amiben a szokásos felvezetés után Mádai Vivien és Csipa a borzasztóan hangzó Pappa Pia című film betétdalaként beharangozott Zene nélkül mit érek én című örökzöldet adta elő, valamilyen okból egy karaoke buliba cseppenve.

Ábel Anita és Emilio a határaikat szerették volna átlépni a Push it című dallal, amiben a színésznő valóban kihozta magából a dögös énjét, a zsűri kellőképpen oda is volt a nyolcvanas éveket megidéző partihangulatért. Janicsák Veca és Simon Kornél mulatásival érkezett: a Bulibárót a színész szavalni kezdte először a színpadon, majd pedig egy kicsit visszafogott, de alapvetően leginkább Macskajajos hangulatban folytatódott a produkció.

Judy és Erdei Zsolt a Neoton Família slágerével próbált igazi diszkóhangulatot hozni a fináléba, ami a Travoltaként rázó Madárral meglehetősen viccesre sikerült. A második kör első előadói, Mádai Vivi és Csipa a 99 Luftballonsszal és a német nyelvvel birkóztak derekasan, Ábel Anita és Emilio pedig az FLM egykori, csapból is folyó dalával hozta vissza a kilencvenes éveket; megspékelve egy kis modern társkereséssel is.

Janicsák Veca és Simon Kornél második produkciója a Vaya Con Dios Hey Na Na Na című klasszikusa volt, amit fantasztikusan sikerült előadniuk. Judy és Madár ezúttal a bokszoló egykori bevonulózenéjét, a Republic Szállj el kismadárját vitte színpadra, nem is akármilyen kalitkás körítéssel.

És elérkezett a pillanat, amikor a két döntő során legkevesebb szavazatot kapó páros nem folytathatta tovább a versengést: e szerint pedig A Nagy Duett a negyedik helyre elég voksot szerző Ábel Anita és Emilio számára ért véget pár perccel az adásfolyam befejezése előtt.

A harmadik körben így már csak három pár mérkőzhetett meg, amikor is egymástól rabolt dalokkal álltak színpadra a profi és amatőr énekesek. Erdei Zsolték Ábel Anitáék Hungária mixével limbóztak be, és adták elő utolsó versenydalukat. Janicsák Veca és Simon Kornél Csipáéktól rabolta el az énekesnő édesapjának nagy slágerét, a Z’Zi Labortól a Honky Tonk Womant. Mádai Vivienék pedig Janicsák Vecáéktól a Boney M dalt választották, és ezzel zárult is versenydalok sora.

A nézők szavazatai alapján végül a 2017-es, ötödik évadban Trokán Nóra és Caramel, Cseke Katinka és Kökény Attila, Hien és Cooky, valamint Péter Szabó Szilvi és Pachmann Péter után Janicsák Veca és Simon Kornél nyerte el az Év Duettje címet.

A harmadik helyen Judy és Erdei Zsolt, a második helyen pedig Mádai Vivien és Csipa végeztek.