Rihanna ellopta a show-t az NBA döntőjében

Az NBA két nagyágyúja, a Golden State Warriors és a Cleveland Cavaliers, és a mérközés legnagyobb sztárjai, Durant és Curry is elhalványultak amellett, hogy a barbadosi világsztár, Rihanna asszisztensével együtt megjelent a sporteseményen, és az első sorban ülve – sőt néha felállva, még feltűnőbben – magára vonva még a kommentátor, és nem egyszer a játékosok figyelmét is.

Természetesen az egyébként is igen fontos meccsről rengeteg felvétel készült, így bárhol visszanézhetőek az időnként igen vicces, és Rihannának – talán a sportrajongókkal ellentétben – biztosan nagyon imponáló jelenetek.

“Rihanna just walked in front of me.” Jeff Van Gundy, the realest, out here willing to risk it all. pic.twitter.com/z2jTfiBYrh

— Sean Craig (@sdbcraig) 2017. június 2.