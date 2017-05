Még egy orvos nekiment Schobert Norbinak

“Megszabadítottál sok embert a cukortól, hogy nagyobb függőségbe taszítsd őket. És ezzel egy időben még az élelmiszerüket is elvetted! Nem cukroznak semmit, édesített, nulla értékű mocskon éheznek. Egyre több a beteg. Már miattad is. Felelős vagy érte!” – olvashatóak a Blikk szerint a fitneszguru Facebook-oldalán egy szegedi orvos szavai, aki a bulvárlap állítása szerint még egy „igazi rohadék vagy” megjegyzést is eleresztett Schobert Norbi felé.

Aki persze felháborodottan nyilatkozott a sértegetés kapcsán, és kiemelte, “soha nem volt semmi kivetnivaló sem az áruban, sem a bolti körülményekben, 14 év alatt pedig egyetlen bírságot sem kaptak”, és MTA-s “szaklektora” tudományosan igazolni tudja élelmiszerei élettani hatásait.

Sok irigy ember van, amit el kell fogadnunk, de sokszor fel sem veszem a rágalmakat. Azonban nálam is van tűréshatár, és ezt most átlépték”

– mondta el Schobert, aki bíróság elé terjesztette az ügyet, és többmillió forintos sérelmi díjat követel a kirohanásokért.

Schobert Norbit egyébként már nem először támadják be orvosi körökből – amire ő mindig nagyon vehemensen védi saját igazát -, legyen szó akár a citrom rákgyógyító hatásáról, vagy éppen a cukor és a kokain szerinte nagyon hasonló “képletéről”. Na és persze a krumpliban megfelezett szénhidrátot is nehéz lenne elfelejteni: