Leslie Mándoki: Engem az érdekel, melyik párt mit tesz az emberekért

Leslie Mandoki, született Mándoki László Hajdú Péter vendége volt az Esti Frizbiben, az adás vasárnap lesz látható az ATV-n. A zenész félig a munkájáról beszélt, félig pedig egy 64 éves élő nemzeti konzultációként funkcionált az adásban.

A beszélgetés fő ívét a pesti srácok kifejezés adta, ami mindössze 23 alkalommal hangzott fel a bő félórában. Kiderült, Mándoki apósa és apja pesti srác volt, utóbbi pedig azt tanácsolta fiának a halálos ágyán, hogy

ne engedje, hogy unokáinak cenzúrázott lapokat kelljen majd olvasniuk.

Hajdút egy könyvvel is meglepte, aminek a készítéséhez a Németországban élő pesti srácok is hozzájárultak és amiben Mihail Gorbacsov is beszél 1956-ról és ’89-ről is. Mándoki egyébként nemrég bajor érdemkeresztet kapott, amit eddig csak egy magyarnak adtak oda, az Andrássy Egyetem rektorának.

Mándoki állítja, őt nem a pártpolitika érdekli, hanem hogy melyik párt mit tesz az emberekkel. A 64 éves zenész egyébként nemcsak Angela Merkellel jóbarát (több kampánydalt is írt neki), de Orbán Viktorhoz is szoros kapcsolat fűzi. Tavasszal derült ki egyébként, hogy Mándoki 1,5 milliárd forintos támogatást kapott a kormánytól, amit a Magyar Nemzet szerint utolsó forintig a magyar adófizetők álltak.

Migránsként érkeztem Németországba

– emlékezett vissza az est vendége, amikor arról mesélt, hogy a 70-es években egy alagúton át, útlevél hiányában menekült Magyarországról.

Brüsszelben nincs megoldás a problémákra, a Brexitet is az EU vezetői okozták. Mi választhatunk, hogy a görög vagy a magyar modellt követjük

– mondta, majd hozzátette: hét éve az ország le volt gatyásodva, most pedig arról kell beszélni, hogy hogyan osszuk el a növekedést. A “mingránskérdéshez” Hajdú Péternek is volt egy-két gondolata, amit itt elolvashatsz.

Az 1979-es eurovíziós fellépésével kapcsolatban elmondta, igazi kisiklás volt.

Annak ellenére, hogy elmondta, azután sztárként kezelték:

Bementem a boltba egy zokniért, és adtak tízet.

Lejátszottak egy videót is, amiben Orbán Viktor és felesége táncol Charlie egyik dalára. Kiderült, az énekest Mándoki hívta meg a koncertjére.

A teljes adás vasárnap 4-én este látható az ATV-n, Leslie Mandokival készült interjúnkat ide kattintva olvashatja.