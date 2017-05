Bódi Sylvi szeptembertől újra visszamegy a főállásába

Ezt maga a modell árulta el, aki a napokban a nemrég szakító Szente Vajkkal együtt jelent meg egy színházi előadáson, amivel kapcsolatban a Bors faggatta a nemrégiben műsorvezetést is kipróbáló Bódi Sylvit.

“A Meseautó című darabot rendezte tavaly Vajk, amiben nekem is volt szerepem, akkor ismertük meg egymást. Nagy Sanyi a szerepe szerint szakít az ország legjobb nőivel, ha jól emlékszem, Zimány Linda és Kiss Ramóna volt rajtam kívül ebben a szerepben. Imádtam ezt a munkát, és azóta is tartom a kapcsolatot Vajkkal, aki jó barátom. Semmi több” – mesélte a modell, aki elárulta azt is, ugyan a közelmúltban jött haza Baliról, hamarosan már újra útra kel.

“Tahiti, vagy Indonézia lesz az úti cél, ez majd még eldől. Szponzorált szörfös vagyok, ez a fő állásom. A deszkám, a fürdőruhám, mindenem szponzoroktól kapom. Fotózásokon veszek részt, szörfös rendezvényeken háziasszonykodom, és olyan hoteleket népszerűsítek, melyek jellemzően szörfös vendégekre szakosodtak. Szeptemberig leszek itthon, kicsit családozom, kicsit a barátaimmal vagyok, így lett Vajkkal is egy közös estém” – mondta el Bódi Sylvi.

Kiemelt kép: VIASAT3/Jason Reposar