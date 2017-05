Szabó Győző még mindig megfordul egy szép nő után

Szabó Győző a Nemzet Szépe szépségverseny négy döntősével, Mészáros Dórával, Antal Éduával, Blénessy Grétával és Hegedűs Nikolettel együtt vették át a tökéletes ázsiai rizs elkészítésének minden fontos mozzanatát. Győző igazi gyakorlott konyhafőnökként instruálta a farmeres kuktákat és láthatóan jól érezte magát a hölgykoszorúban.

“Nagy rajongója vagyok a női nemnek, régebben magam is nagy nőcsábász voltam. Most, hogy 46 éves vagyok, kezdek lenyugodni, bár a szépség mindig nagyot vonzott, és a menyasszonyom is tudja, ha egy szép nő után megfordulok, az még nem bűn”