Ez Szentpéteri Csilla legnagyobb gondja

Szentpéteri Csilla 6 éves kora óta a zongora szerelmese, idejét 52 évesen is a zongora tölti ki, de nem csak a hangszer mögött ülve.

“Miután saját magam mene­dzse­re vagyok, így a koncertekhez tartozó összes feladat rám vár. Napi 14 órát dolgozom, már nem is tudom, mi az, hogy pihenni. Nem tudok leállni, munkamániás vagyok. Ez komoly problémát és most már alvászavart okoz. Egyszerre 8-10 féle dolgon jár az agyam, állandó mozgásban vagyok. Ha nincs koncert, akkor előkészítem a következőt, miközben itthon is próbálok maximálisan helytállni”