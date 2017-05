Ezek voltak (eddig) Donald és Melania Trump legkellemetlen pillanatai

Donald Trump novemberi megválasztása óta nem csak egyedül képes furcsa helyzetekbe keveredni, a Ferenc pápás fotón túl a feleségével alkotnak igazán nagyot. Melania Trump nem egyszer és nem kétszer utasította vissza a férje kezét.

Vannak már biztos praktikái, nem csak úgy teker egyet a csuklóján, biztosra megy, elterel.

Összeszedtünk néhány példát Trump amerikai elnökké választása óta, amikor látszik, hogy Melania Trumpnak vagy a nyilvánosságból, vagy a férjéből van elege.

I’m so glad this GIF exists. pic.twitter.com/a4BNmzfa5C

best nudge ever tbh pic.twitter.com/nax2qKJAEJ

Did they actually kiss? #inauguration2017 pic.twitter.com/v5s9O12Xof

Did Melania Trump just refuse to hold Donald Trump’s hand after landing in Israel? pic.twitter.com/dT8zzRW1cp

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) May 22, 2017