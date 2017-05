Eva Longoria irtó dögösen indul neki Cannes-nak – fotó!

Eva Longoria karácsony után is bátran mutatja meg magát bikiniben

Wow! – tényleg leginkább ennyit lehet hozzáfűzni a 42 éves színésznő legújabb fotójához, amely egy erkélyen, feltehetően az esti vörös szőnyeges vonulás előtt készült.

Eva Longoria Baston ugyanis elképesztően jól néz ki, ugyanakkor lélegzetelállítóan szexi is merész kivágással ellátott, combvillantós, alaposan felsliccelt fekete ruhájában. Nehéz is tovább ragozni, mutatjuk inkább az egykori született feleség látványos szettjét, amivel egyébként alig 20 perc alatt máris 15 ezernél több lájkot söpört be az Instagramon.

Eva Longoria Baston (@evalongoria) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 24., 09:31 PDT