Ariana Grande teljesen összetört, lemondta turnéja további koncertjeit

Tizenkilencen meghaltak és mintegy ötvenen megsebesültek, amikor robbanás történt hétfő éjjel, helyi idő szerint fél 11 körül a Manchester Arenában, Ariana Grande amerikai énekesnő koncertje után a stadion előcsarnokában – írtuk meg már korábban.

A 23 éves tiniikont értehetően nagyon megrázták az események, erről egy rövid üzenetet is posztolt a közösségi oldalán.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 2017. május 23.