Ariana Grande anyukája is mentette a sokkos rajongókat a robbantás helyszínén

Huszonketten meghaltak és ötvenkilencen megsebesültek, amikor robbanás történt hétfő éjjel, helyi idő szerint fél 11 körül a Manchester Arenában, Ariana Grande amerikai énekesnő koncertje után, a stadion előcsarnokában.

Az öngyilkos merénylő okozta tragédia után mindenki összefogott, hogy segítsen a jelenlévőknek és sebesülteknek. A szolgálaton kívüli ápolók és orvosok felajánlották a szolgálatukat, a taxisok ingyen fuvarozták az embereket a helszínről és természetes az énekesnő stábja is igyekezett segítséget nyújtani. Köztük a 23 éves amerikai sztár édesanyja is közbelépett – írja a LADbible.

Joan Grande több sokkos állapotban lévő tinédzsert is hátravitt a backstage-be, hogy biztonságban legyenek, miközben a tömeg kétségbeesetten indult meg a kijáratok felé a terrortámadást követően.

Az események egyébként Ariana Grandét is megviselték, Twitterén rövid üzenetben írt rajongóinak, hogy összetört és nagyon sajnálja a történteket, amire nem talál szavakat. Turnéját is felfüggesztette, ami Lengyelországot, Belgiumot, Svájcot és Németországot is érintette volna, az pedig már egészen biztos, hogy a csütörtökre tervezett londoni koncert elmarad.