A Titanic főcímdala már 20 éves, de még mindig lehet sírni rajta

Csak az a kérdés, hogy Rose miért tehénkedett egyedül azon az ajtón? Jack is elfért volna.

És mindez már 20 éve volt, Céline Dion pedig a Billboard díjátadón énekelte el az 1997-es film főcímdalát, a My Heart Will Go On-t két óriási habzsákkal a vállán.

Ezt Jackért!

A díjátadó azonban mégse Céline Dioné volt, a 71 éves Cher és a produkciója kapta a legtöbb figyelmet. Nem véletlenül, Dion sem tudta megállni, hogy a backstage-ben táncoljon a Believe-re.

