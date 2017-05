Puskás Peti: Az ország 90 százaléka utálta ByeAlexet

Kedden este sajtótájékoztatón jelentette be az idei X-Faktor új műsorvezetőjét, Kiss Ramónát, és új mentorát, Radics Gigit. Az énekesnő mellett a tavaly érkezett három fiú, Puskás Peti, Gáspár Laci és ByeAlex bírálja majd a versenyzőket.

A Tóth Gabi helyett érkezett Radics Giginek az összes mentor nagyon örült, és úgy tűnik, jó csapat lesz belőlük.

“Szerintem Radics Gigivel kiegészülve remek csapatot fogunk alkotni. Nagy meglepetést fog okozni az embereknek, biztos vagyok benne, hogy imádni fogják. Az énekeseket általában csak színpadon látják az emberek, de amikor mentorok lesznek, megnyílnak a kamerák előtt. Látjátok, hogy ByeAlexnél is mi történt. Az ország 90 százaléka utálta és csak 10 százalék szerette, de szerintem most megfordult az arány, mert mindenki látja, hogy egy jófej srác, markáns véleménye van, és ki meri mondani. Gigiről is ki fog derülni, hogy mekkora lelke van, hogy milyen vicces, és hogy milyen fantasztikus énekesnő”

– mondta a 24.hu-nak Puskás Peti, aki az X-Faktor 2017-es évadában több dolgon is szeretne változtatni.

“Tavaly megvoltak az elképzeléseim arról, hogy mit szeretnék csinálni mentorként. Azt hiszem, sikeres voltam, mert a döntőben két mentoráltam is ott volt, de idén sokkal szigorúbb szeretnék lenni. Nem vagyok egy szigorú ember alapvetően, de miattuk változtatnom kell, mert a sorsuk dől el ebben a pár hétben. A magánéletemre is szeretnék jobban odafigyelni, mert tavaly megviselte az Angélával való kapcsolatunkat a hétfőtől vasárnapig tartó sok elfoglaltság. Most több időt szeretnék vele tölteni, és lett egy közös kutyánk is, ami segít megtartani közöttünk a harmóniát”