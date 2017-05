Már a filmfesztivál első napján szóltunk, hogy várhatóan Rihanna is tesz egy rövid látogatást a dél-franciaországi filmfesztiválon, de nem azért, mert bármi köze lenne bármelyik filmhez, hanem hogy a Chopard-ral közös ékszerkollekcióját promózza. Így is történt, Riri megérkezett, és nyilván máris körülötte forog a világ. Instáján szépen dokumentálja is a történéseket, a képeken gondosan a gyémántékszerekre helyezve a hangsúlyt.

