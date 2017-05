Az X-Faktor döntőse volt Sarka Kata új szépségkirálynő-jelöltje

Az elmúlt évek összegzése alapján kijelenthetjük, hogy a 22 éves Ilyés Jenifer sokkal jobban tud érvényesülni a kinézetével, mint énektudásával. A fiatal lány 16 évesen a Megasztárban próbálkozott, nem sok sikerrel, majd 2014-ben az X-Faktorban próbált szerencsét. Itt ugyan bekerült a döntőbe, de Szikora Róbert mentoráltsága alatt csupán két élő adást élt meg. (Ez az ötödik évad volt egyébként a tehetségkutatóból, amit az akkor 15 éves Tóth Andi nyert meg.)

Az énekesi karrier pátyolgatása mellett azért párhuzamosan futott a modellkedés is, 2013-ban például Miss Balatonnak választották, most pedig Sarka Kata szépségkirálynői között tűnt fel. Tegnap mutatták be a Miss World Hungary 20 döntősét (akik először 22-en voltak?!), Ilyés Jenifernek tehát esélye lehet egy újabb koronára.