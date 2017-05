Jóérzésű ember nem viccelődik azzal, hogy vele csalták meg Beyoncét

Better call Becky with the good hair.

Azaz jobb, ha felhívod Beckyt, a széphajút. Ezt a sort még tavaly áprilisban énekelte Beyoncé az HBO-n kijött Lemonade-ben. Arra utalt, hogy Jay Z korábban megcsalhatta. A rajongóknak, vagyis a Beyhive-oknak nem kellett sok idő, hogy arra jussanak, egy celeb divattervező, Rachel Roy a fényes hajú szerető. Biztosra nem vehetjük, azóta viszont nem került elő újabb név. Eddig. Kanye West exe, a Kardashianok egyik ősellensége, Blac Chyna legjobb barátnője, az exsztripper, a nők jogaiért ribisétát rendező Amber Rose ugyanis lavinát indított el, hogy bizony

ő Becky, a rövid hajú. hesteg nemsajnálom.

– írta Twitteren.

Hey @Beyoncé I got a secret. I am Becky With the Short Hair. #iaintsorry #muvalemonade — Amber Rose (@DaRealAmberRose) 18 May 2017

Nem sokkal a tweet előtt egyébként az egyetlen fiú-Kardashian gyereke anyjának exbarátját – akinek Blac Chyna szintén szült egy gyereket –, Tygát szedte elő. A rapper korábban a Kylie Jennerrel is járt, de ez másik történet. Szóval, ha még tudja követni, Amber Rose Tygának szólt be, hogy mindig is szar volt a zenéje, de mióta szakított Blac Chynával, még szarabb.

Dear @Tyga ever since you left @BLACCHYNA your music has been 🚮🚮🚮 it’s always been trash just more than usual. #muva — Amber Rose (@DaRealAmberRose) 18 May 2017



Na, de ebbe nem menjünk bele, a lényeg úgyis Beyoncé. Most hagyjuk, hogy mióta és miért egy rakás szemét Tyga zenéje. A Beyhive-ok, azaz az énekesnő legelkötelezettebb rajongói fellázadtak Rose ellen. Ilyet nem írunk. Volt, aki melegen ajánlotta Amber Rose-nak, hogy ez az egész egy hack legyen, különben nincs bocsánat.

Vond vissza, vagy jönnek a méhek!

@DaRealAmberRose This is about to be you in the next 15 mins because the hive are gonna get you. pic.twitter.com/OG78z3HFnS — manuel. (@MANUELCAV) 18 May 2017

Rose visszatáncolt (vagy tényleg feltörték a fiókját), és bedobta a hack-kártyát. Egy Instagram posztban mondta, hogy bocsi, de valaki más gerjesztette haragra a Beyoncé-hívőket. Charlamagne rapper azért hozzátette, hogy Tyga számai ettől még gagyik. Hogy most megbocsájtják-e Rose hackelt vagy nem hackelt tweetjét az majd kiderül, de nem ez volt a celeb első harca Beyoncé-val. Nem tetszik neki, hogy a közönség mindent elnéz az énekesnőnek a tehetsége miatt.

Mind szeretjük Beyoncét, de a színpadon félpucér, és állandóan twerkel. Az emberek pedig azzal jönnek, hogy ‘ó, ő tehetséges, megteheti. Nekünk nincs akkora tehetségünk, mint Beyoncénak, vagyis volt szexmunkásként kritizálnak bennünket. Pedig a nap végén mindannyian csak nők vagyunk, és támogatnunk kéne egymást. Senki sem jobb a másiknál, egyformák vagyunk.

– nyilatkozta korábban Amber Rose a Daily Beastnek.

We both got hacked fuck it #safeword @cthagod 😩 A post shared by Amber Rose (@amberrose) on May 17, 2017 at 9:30pm PDT



Ítélet még a hónapban várható.

(Borítókép: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)