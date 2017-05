A Nagy Duett: ők a friss kiesők

Zimány Lindáék múlt heti kiesése után vasárnap este már csak hat páros lépett színpadra A Nagy Duettben.

Kezdésként Kasza Tibi megirigyelte a nyitányban színpadon szaltózó fiatalokat és megmutatta, hogy ő is képes erre, és nyomott egy elég menő szaltót.

Az első kör eleje viszont egy kicsit langyosra sikeredett: először Erdei Zsolt szerelemdoktorként próbálta meggyógyítani Judy szívét, utánuk pedig Stevie Wonder dalát adta elő Völgyesi Gabi és Sági Szilárd, kissé unalmasan, ami a zsűri pontozásán is meglátszott.

A hangulatot Janicsák Veca és Simon Kornél hozta meg először Sub Bass Monster dalával, a 4 ütemmel. „Szív, sűrít, gyújt, kipufog!” – a produkció maximális pontszámot hozott nekik.

Vastag Csaba és Ábrahám Edit mulatós különszámukkal csaptak óriási vidéki bulit, vonatozással, meg minden. Ábel Anita és Emilio pedig egy régi klasszikus, a Pancsoló kislány rockfeldolgozásával vetették magukat a habok közé, ami kifejezetten jól sikerült.

Az utolsó egyéni produkció Mádai Vivien és Csipa előadása volt. Most először érzelmes oldalukról is bemutatkoztak a Múlnak a gyermekévek című szerzeménnyel, maximális pontszámért.

A második körben két-két páros közös produkciói következtek. Elsőként Ábrahám Edit, Vastag Csaba, Janicsák Veca és Simon Kornél énekelték a Take That slágerét, ami meglepően jól sikerült, a zsűri maximális pontszámot is adott nekik.

A Five dalát adta elő közösen Erdei Zsolt, Judy, Sági Szilárd és Völgyesi Gabi. Utánuk pedig szellemirtóként lépett a színpadra Ábel Anita, Emilio, Mádai Vivien és Csipa.

Természetesen ezúttal is eljött a könnyes búcsú ideje, a nézők és a zsűri összesített szavazatai alapján kellett mennie két celebnek.

A kieső páros: Vastag Csaba és Ábrahám Edit.