MC Hawer lánya aludni sem tud a rémes vetélés óta

A mulatóssztár csütörtökön, magából kikelve számolt be arról közösségi oldalán, hogy elveszítette első, leendő unokáját, miután lánya elvetélt. Pedig Tímea több orvost is megjárt, még az ügyeletet is kihívta magához, de nem segítettek rajta. A szomorú történetről ő maga is mesélt.

Szerda estig semmit nem tudtam a terhességemről. Több mint két hetet csúszott a havi ciklusom, és hihetetlen fájdalmakkal, görcsökkel érkezett. Lábra állni sem tudtam, úgy vánszorogtam el a sürgősségi háziorvosi ügyeletre. Ott azt mondták, nem vetkőztethetnek le, menjek a nőgyógyászatra. A recepciós tanácstalan volt, hogy nőgyógyászat, vagy sebészet legyen

– kezdte a Borsnak a lány, akivel ezután a nőgyógyászaton is lekezelően bántak.

Mivel több órát kellett volna várnia arra, hogy foglalkozzanak vele, de a fájdalomtól képtelen volt hosszasan üldögélni, ezért úgy döntött hazamegy. A helyzet azonban otthon sem javult, így kihívta az ügyeletet, akik úgy látták, csupán menstruációs görcsei vannak, így beadtak neki egy görcsoldó injekciót.

Ekkor már remegtem, fáztam, minden bajom volt, azt hittem, elájulok. Aztán amikor kimentem, hogy tampont cserélek, akkor esett ki belőlem az a valami. Azonnal hívtam az orvost, el kellett mondanom, mit látok. Ő mondta azt, hogy ez alapján szinte egyértelmű, terhes voltam

– mesélte MC Hawer lánya, aki azóta aludni sem bír.

Tímea a tegnapi nap folyamán újra orvoshoz ment, édesapjával pedig ügyvédeket fogadnak, és ha úgy ítélik meg, valóban mulasztás történhetett, feljelentést tesznek.