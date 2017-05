Eurovízió: Nyolcadikként lép színpadra a döntőben Pápai Joci, aki lenyűgözte az európai közönséget

Ahogy arról természetesen mi is beszámoltunk, csütörtök este sikeresen bejutott az Eurovíziós Dalfesztivál hétvégi döntőjébe Pápai Joci, akinek Origo című dala – és persze látványos színpadi produkciója – nagy sikert aratott nemcsak Kijevben, hanem az európai tévénézők között is.

Ez jól látszik abból is, hogy a dalfesztivál hivatalos Facebook-oldalán a legtöbb kedvelés, több mint 25 ezer lájk a magyar versenyző videója alatt található, ahol a kommentelők közül igen sokan dicsérik azt is, hogy végre valaki saját országa nyelvén adta elő a dalát. Pápai Joci produkciója egyébként a YouTube-on is szép nézettséget tudhat magáénak, alig pár ország – köztük például Horvátország és Belgium – dalára kattintottak többen, mint a magyar versenydalra.

Szombaton este egyébként a 26 döntős közül Pápai Joci nyolcadikként lép majd színpadra, de ha valakit bővebben érdekel, akkor IDE kattintva láthatja, hogy is fog kinézni a finálé teljes sorrendje. A videó alatt pedig egy kis tippelgetésre invitáljuk a kedves olvasót.