Gundel Takács: Egy év múlva vannak a választások, és bele fogunk dilizni testületileg

Szerda este a HírTV-n futó Alinda vendége volt Gundel Takács Gábor, aki a közelmúltban elhagyta a köztévét, kiállt a budapesti olimpia mellett, majd leszerződött az Orgióval, és most éppen a TV2-vel tárgyal. A műsorban főleg az átpolitizálódott közéletről, a közbeszéd színvonaláról és egyéni felelősségvállalásról esett szó.

Arról, hogy pechesnek tartja-e az elmúlt időszakot szakmai szempontból

Peches időszak? Nem, sorsfordító. Nem is fordító, továbblépő.

Gundel Takács úgy fogalmazott, mindig, amikor úgy érezte, a szakmai élete túl monoton, és egy helyben topog, az élet rendre megoldotta a helyzetet, úgyhogy fatalista ebből a szempontból. De azt azért érzi, amikor elkezd viszketni a tenyere.

A riporter felvetésére, miszerint ez a szólás most azért nem épp úgy szól, ahogy néhány héttel ezelőtt szólt volna, Gundel Takács megköszönte, hogy felhívta erre a figyelmét, majd megkérdezte:

Ja, ez politikai? Valaki lefoglalta ezt a mondatot?

A felelősségről

Újra elmondta, pontosan milyen körülmények között távozott a köztévétől, hogy azt hitte, és hiszi talán ma is, hogy nem kell felelősséget vállalnia egy tévécsatorna híradójáért vagy más műsoráért, csakis a sajátjáért, és ő akkor állt fel, amikor már abba is beleszóltak. Mert bizony beleszóltak. A kérdésre, hogy hogyan fér bele neki az Origo, úgy válaszolt, ő be sem jár a szerkesztőségbe, nem tudja, mennyire igaz, amit portálról mondanak, és hadd beszéljen már heti egyszer nyolc percben fociról.

Akkor hol beszélhetek fociról? Sehol? Tényleg fociról sem beszélhetek?

Köztévéről, Origóról, TV2-ről

Dac is van benne, a köztévénél úgy érezte, miért kéne neki elmennie?

Menjenek azok, akik nem szakmai alapon vannak ott, hanem delegáltak, és politikai szempontokat érvényesítenek.

A TV2-vel jelenleg is tárgyal, de egyelőre nem tudtak megegyezni, ennek csak szakmai okai vannak, de igen, vannak benne kérdőjelek, “a dilemma rettenetes”. Például mert nem tartja helyesnek az olyan címeket, mint hogy Soros megölte volna az anyját. És hogy ér-e szórakoztató műsort csinálni egy ilyen csatornánál? Erről beszélgetett az öccsével is, és megkérdezte tőle, hogy akkor

az a véleményed a Tilláról, a Liptai Claudiáról, az Ördög Nóriról, a Majkáról, hogy mocskos fideszbérencek?

Közéletről, közbeszédről és politikáról

Próbáljunk meg egy kicsit másképpen beszélgetni egymással. Próbáljuk meg ezt az őrületet megállítani, mert egy év múlva vannak a választások, és bele fogunk dilizni testületileg mindannyian. Valahogy jó volna ezt megállítani.

Nem is annyira a közbeszéd tárgya, mint annak stílusa borítja ki napról napra jobban, illetve az óriásplakátok, melyek közül egyiknek sincs üzenete, holott nyilvánvaló, hogy ezek már a kampány részei. Megteheti, hogy kikapcsolja a rádiót és a tévét, de az óriásplakátokat, mindegyik párt óriásplakátjait a gyerekei is látják.

Félelmet akarnak bennünk kelteni, és nincs gátlás!

És hogy azzal mi van, hogy például a köztévénél lehet-e hagyni kiépülni azt a rendszert, amit a szocializmusban ő is gyűlölt?

Éppen ezért fogok elmenni szavazni.