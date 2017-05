Meztelen videót posztoltak a leghíresebb plus size modellről

Alig néhány napja, hogy Ashley Graham megosztotta a V magazinnak készült meztelen fotóit, amiket azzal népszerűsített, hogy mindenkinek szeretnie kellene magát. Erről egyébként már korábban is beszélt és kiállt a narancsbőre felvállalása mellett.

There is no such thing as perfection, so stop striving for it. A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 6., 17:54 PDT

A világ egyik legnépszerűbb plus size modellje most a The Love-ban vetkőzött, a munka során pedig egy werkvideó is készült róla, amit a magazin szerkesztője, Katie Grand posztolt róla. Graham anyaszült meztelenül, egy kabáttal a vállán ül egy széken, miközben nagyon szorítja a lábait, a kezével pedig próbálja eltakarni melleit. Kisebb-nagyobb sikerrel.

Ashley ❤ @theashleygraham @hungvanngo @ashleyjavierhair @thelovemagazine @josephfashion Katie Eleanor Grand (@kegrand) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 6., 14:39 PDT