Szórakozás Papírom van róla, hogy szexmániás vagyok

Exek Dia a múlt héten esett ki a Viasat3 realityjéből. Az Exek az Édenben majdnem olyan, mint az Éden hotel, azzal a különbséggel, hogy most a volt kapcsolatok is elrepültek Baliba. Dia viszonylag hamar megtalálta a párját, Exek Norbit, és hamar haza is jött. A kiesése után nem sokkal kérdeztük a műsorról és Norbiról, na meg arról, hogy mennyire kamu, hogy papírja van arról, hogy szexmániás.

