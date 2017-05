Bódi Sylvi: Lehet, furán hangzik, de szeretem magam

Bódi Sylvi évekig nem szerepelt a médiában, most is csak azért nyilatkozik időnként, mert visszatért a képernyőre az Exek az édenben műsorvezetőjeként. A modell-műsorvezető az elmúlt éveket főleg szörfözéssel töltötte, bevételei is ebből származnak. Mint mondja, akkor is majdnem ugyanígy csinálna, ha újrakezdhetné.

“Semmit nem bántam meg. Életem minden eddigi történése kellett ahhoz, hogy most az legyek, aki vagyok: egy önmagával és a természettel harmóniában élő, tudatos, világlátott, boldog nő. Határozottan kijelenthetem, hogy igen, bejött az élet. Hálás vagyok mindenért, amim van, és azért a sok csodáért, amiben nap mint nap részesülhetek. Hálás vagyok a sorsnak, de leginkább magamnak. Nem repült a számba a sült galamb, tettem az álmaim eléréséért, megvalósulásáért. Mégis, ha most újra kezdhetném, nem mennék modellnek”

– mondta a Borsnak Bódi Sylvi, aki nem csoda, hogy önmagával is teljesen elégedett.

“Lehet, furán hangzik, de szeretem magam. Nem önimádatról van szó, hanem egészséges önszeretetről, ami nagyon fontos és sajnos az emberek nagy részéből hiányzik”

– tette hozzá az Exek az édenben műsorvezetője.