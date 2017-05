J.K. Rowling bocsánatot kért, amiért megölte Piton professzort

J.K. Rowling egy ideje már hagyományosan minden év május elsején nyilvánosan bocsánatot kér, amiért valamelyik könyvében megölt egy bizonyos karaktert.

A Harry Potter-könyvek írónője ezúttal Perselus Piton professzor halála miatt excusálta magát a Twitteren. Korábban Lupin professzor és Fred Weasley miatt is elnézést kért.

A filmekben Pitont alakító Alan Rickman egyébként tavaly januárban halt meg.

OK, here it is. Please don’t start flame wars over it, but this year I’d like to apologise for killing (whispers)… Snape. *runs for cover*

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 2017. május 2.